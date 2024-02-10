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أكرم عفيف ينفرد بقمة هدافي أمم آسيا 2023

2/10/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


انفرد أكرم عفيف بصدارة جدول ترتيب هدافي بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023، عقب تسجيله ركلتي جزاء لمصلحة منتخب قطر في المباراة النهائية للبطولة ضد منتخب الأردن، اليوم السبت.

وحصل عفيف على ركلة الجزاء الأولى في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، الذي يقام على ملعب (لوسيل)، عقب تعرضه للإعاقة من جانب عبدالله نصيب، مدافع منتخب الأردن، داخل منطقة جزاء منتخب (النشامى).

وترجم عفيف ركلة الجزاء بنجاح، بعدما وضع الكرة زاحفة على يمين يزيد أبوليلى ، حارس مرمى منتخب الأردن، ليحرز الهدف الأول لمنتخب قطر في الدقيقة 22.

وحصل منتخب قطر على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 70، عقب تعرض اسماعيل محمد للإعاقة من قبل محمود مرضي، مدافع منتخب الأردن، داخل منطقة الجزاء، ليترجمها عفيف إلى هدف في الدقيقة 72.

ورفع عفيف رصيده التهديفي في النسخة الحالية للمسابقة، المقامة في قطر، إلى 7 أهداف، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي البطولة مع العراقي أيمن حسين.

كما رفع عفيف عدد مساهماته التهديفية في تلك النسخة من البطولة إلى 10 أهداف، بعدما قام بثلاث تمريرات حاسمة خلال مشوار فريقه في البطولة.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يهز فيها عفيف الشباك في نهائي أمم آسيا، بعدما سبق له التسجيل في مرمى منتخب اليابان، خلال فوز المنتخب (العنابي) 3 / 1 على نظيره الياباني، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة، يتمكن من التسجيل في مباراتين نهائيتين مختلفتين.

ويسعى منتخب قطر للاحتفاظ باللقب الذي توج به في النسخة الماضية لأمم آسيا عام 2019 في الإمارات العربية المتحدة، بينما يحلم منتخب الأردن بالحصول على لقبه الآسيوي الأول.

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