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حمدان بن محمد: مبروك قطر الفوز بلقب كأس آسيا ومبروك للنشامى الأداء المشرف طوال البطولة

2/10/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قطر بالفوز
بلقب كأس آسيا لكرة القدم.

وقال سموه عبر منصة إكس: مبروك قطر الفوز بلقب كأس آسيا لكرة القدم ... أبدعت قطر من جديد في تقديم أفضل نسخة من كأس آسيا على مستوى التنظيم والحضور الجماهيري الكبير ... والأجمل أن النهائي جمع بين شقيقين عربيين وكسبنا نجماً متألقاً هو منتخب الأردن ومبروك للنشامى هذا الأداء المشرف طوال البطولة.

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