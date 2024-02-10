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ريباكينا وكاستاكينا إلى نهائي بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس

2/10/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهلت الكازاخستانية يلينا ريباكينا والروسية داريا كاستاكينا إلى نهائي بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس من فئة 500 نقطة، ضمن رابطة لاعبات التنس المحترفات لعام 2024، والتي يسدل الستار على منافساتها، غداً الأحد، بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وتأهلت ريباكينا المصنفة الخامسة عالمياً، والأولى في البطولة، للمباراة النهائية بعد تغلبها في نصف النهائي، اليوم السبت، على الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة 15، بمجموعتين مقابل مجموعة، إذ حسمت ريباكينا المجموعة الأولى بسهولة 6-0، وخسرت في المجموعة الثانية 4-6، ولكنها تمكنت من استعادة زمام الأمور وحسمت المجموعة الثالثة والمباراة 6-2.

وبانتصارها حققت ريباكينا أول فوز لها على مستوى المواجهات مع سامسونوفا بعدما فازت الأخيرة في جميع مواجهاتهما الأربعة السابقة، وأصبحت ريباكينا على بعد فوز واحد لتحقق لقبها الثاني في عام 2024 بعدما فازت بلقب بطولة بريسبان في الأسبوع الأول من الموسم.

وصعدت داريا كاستاكينا المصنفة 14 إلى النهائي بفوزها الصعب على البرازيلية بياتريس حداد مايا 6-3 و4-6 و7-6 في مباراة استمرت ساعتين و59 دقيقة، ليكون الفوز هو الأول للاعبة الروسية على واحدة من المصنفات الـ 20 الأوائل منذ فوزها على كارولينا بليسكوفا المصنفة 18 في ايستبورن صيف العام الماضي.

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