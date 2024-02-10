أحمد بن محمد: مبروك لقطر الفوز بكأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، قطر بالفوز بكأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.

وقال سموه عبر منصة إكس: مبروك لدولة قطر حكومةً وشعباً الفوز بلقب كأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي ... مبروك للاعبين والجهاز الفني ولجماهير العنابي، ومبروك للنشامى هذا الحضور والأداء المشرف في كأس آسيا. نشكر قطر على التنظيم الجميل إضافة إلى المشاركة العربية المتميزة التي تُوجت بنهائي عربي خالص.

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