تتويج الفائزين في منافسات الشيوخ ضمن كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور



اختتمت اليوم، منافسات أشواط "الشيوخ"، التي تميزت بتحقيق الطيور سرعات قصوى وسط منافسة قوية ومتقاربة على مدار 20 شوطاً في أربعة أيام شكلت واحدة من أقوى محطات "كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور"، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، وتتواصل بمشاركة قياسية في النسخة الأكبر والأهم للحدث محلياً وإقليمياً.

وتوّج راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الحاصلين على المراكز الأولى في أشواط الشيوخ، الذين تأهلوا إلى أشواط النخبة.

حضر التكريم راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي وذلك عقب إقامة أشواط فئة القرموشة، وفيها حقق فريق " النيف ـ ج " شوط رمز الفرخ عن طريق الطير "جي 3 " بزمن وقدره 17.198، وجاء فريق " النيف " بالطير " جي 86 " في المركز الثاني بزمن وقدره 17.269 ثانية، أما المركز الثالث فذهب لفريق " النيف ـ م " من خلال الطير " جي 46 ".

أما في فئة القرموشة جرناس انتزع فريق " إم 7 " المركز الأول بالطير " صعايب " بزمن وقدره 16.654 ثانية، وجاء فريق " الظفرة فالكون " في المركز الثاني عن طريق الطير " جي 317 " بزمن وقدره 16.756 ثانية، وذهب المركز الثالث لفريق " اف 3 " من خلال الطير " 486 " بزمن وقدره 17.796 ثانية.

وفي أشواط بيور جير، تمكن فريق "النيف" من تحقيق المركزين الأول والثاني في شوط رمز الفرخ، بالطير "بي 18" بزمن 17.169 ثانية، والطير "بي 38" بـ 17.206 ثانية، ثم فريق "إم 7" بالطير "بي 39" بـ 17.286ثانية.

وتفوق فريق "إف3 إس" في شوط رمز الجرناس، بالطير "بي 11" بزمن 17.261 ثانية، يليه "إف 3" بالطير "12" بـ 17.311 ثانية، ليعود فريق "إف3 إس" ويحقق المركز الثالث بالطير "بي 73" بـ 17.350ثانية.

واعتبر دميثان بن سويدان أن الحافز بالتتويج بلقب ضمن بطولة كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، رفع مستوى المنافسة، الأمر الذي جعل الأشواط مليئة بالندية وكسر العديد من الأرقام القياسية، من خلال مشاركة أبرز الفرق على الساحة الإقليمية في رياضة سباقات الصقور، والتي تضم نخبة الصقارين والطيور.

من جانبه وصف راشد حارب الخاصوني المشاركة في تلك النسخة من البطولة بالاستثنائية على مستوى المنافسات والأرقام، لافتاً إلى حرص جميع الفرق المشاركة على إحياء هذه الرياضة التراثية وإظهارها بأفضل الصور بعيداً عن حسابات الفوز والخسارة، بهدف ترسيخ الموروث الشعبي والاحتفاء به.

وتتواصل البطولة غداً "الأحد"، مع أشواط الناشئين في إطار حرص بطولات فزاع، على دعم الأجيال الواعدة وتحفيزها على الاستمرار في ممارسة هذه الرياضة التراثية، وهي المنافسات التي جعلت الكثير من الصقارين الحاليين ينطلقون من خلالها ويتمرسوا بمهاراتها، وستتم إقامة 8 أشواط للناشئين، في فئتي التبوع.

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