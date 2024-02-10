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استقالة رئيسة المجر كاتالين نوفاك

2/10/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت رئيسة المجر كاتالين نوفاك استقالتها اليوم السبت بعد تعرضها لضغوط متزايدة بسبب عفوها عن رجل متهم بالمساعدة في التستر على قضية اعتداء جنسي في دار للأطفال.

وقالت نوفاك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "لقد ارتكبت خطأ... اليوم هو آخر يوم أخاطبكم فيه بصفتي رئيسة".

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