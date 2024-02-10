استقالة رئيسة المجر كاتالين نوفاك

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت رئيسة المجر كاتالين نوفاك استقالتها اليوم السبت بعد تعرضها لضغوط متزايدة بسبب عفوها عن رجل متهم بالمساعدة في التستر على قضية اعتداء جنسي في دار للأطفال.
وقالت نوفاك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "لقد ارتكبت خطأ... اليوم هو آخر يوم أخاطبكم فيه بصفتي رئيسة".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN10022024000110011019ID1107836363
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.