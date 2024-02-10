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وزارة الداخلية تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي

2/10/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت وزارة الداخلية ممثلةً باللجنة العليا للأمن الداخلي برئاسة وكيل وزارة الداخلية وحضور قادة الشرطة وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والشركاء الإستراتيجيين، الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع المنخفض الجوي والتقلبات المصاحبة له والذي من المتوقع أن تتأثر به الدولة، مشيرةً إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية كلاً ضمن اختصاصه، بالإضافة إلى جاهزية جميع خطط التعامل واستمرارية الأعمال للجهات الحيوية، وذلك بعد دراسة وتقييم الظروف للمنخفض الجوي وتبعاته في المناطق التي قد تتأثر به.

و أكدت وضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على قائمة الأولويات، داعيةً الجمهور الكريم إلى توخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية.

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