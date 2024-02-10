أحمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح كنكزار والمهيري في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم السبت، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد عبدالله إبراهيم كنكزار بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة مروان بن غليطة المهيري، وذلك في مجلس أم سقيم بدبي.
كما حضر الحفل، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.
وهنأ سموهما، العروسين وذويهما، وتمنيا لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN10022024000110011019ID1107836361
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.