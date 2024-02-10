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أحمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح كنكزار والمهيري في دبي

2/10/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم السبت، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد عبدالله إبراهيم كنكزار بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة مروان بن غليطة المهيري، وذلك في مجلس أم سقيم بدبي.

كما حضر الحفل، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.

وهنأ سموهما، العروسين وذويهما، وتمنيا لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار.

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