منصور بن زايد: أهنئ الشيخ تميم والأشقاء في قطر بالفوز بكأس آسيا لكرة القدم

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة،

الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر بفوز المنتخب القطري لكرة القدم بكأس آسيا.

وقال سموه عبر منصة إكس: "أهنئ الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس آسيا..قدم المنتخبان القطري والأردني مستوى متميزاً خلال البطولة استحقا عليه الإشادة..أبارك لدولة قطر الشقيقة نجاح تنظيمها هذه البطولة..متمنياً لها مزيداً من الإنجازات الرياضية.".

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