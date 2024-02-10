منصور بن زايد: أهنئ الشيخ تميم والأشقاء في قطر بالفوز بكأس آسيا لكرة القدم

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة،
الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر بفوز المنتخب القطري لكرة القدم بكأس آسيا.
وقال سموه عبر منصة إكس: "أهنئ الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس آسيا..قدم المنتخبان القطري والأردني مستوى متميزاً خلال البطولة استحقا عليه الإشادة..أبارك لدولة قطر الشقيقة نجاح تنظيمها هذه البطولة..متمنياً لها مزيداً من الإنجازات الرياضية.".
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