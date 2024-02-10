نظراً للأحوال الجوية.. هيئة المعرفة والتنمية البشرية تدعو لإتاحة خيار التعليم عن بعد الإثنين

دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، جميع مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة والجامعات الدولية بدبي إلى التحلِّي بالمرونة لتلبية احتياجات أولياء الأمور والكوادر التعليمية والطلبة، وإتاحة خيار التعليم عن بعد، راجين للجميع السلامة، نظراً للأحوال الجوية المتوقعة يوم الاثنين 12 فبراير 2024م.

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