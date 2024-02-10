نظراً للأحوال الجوية.. هيئة المعرفة والتنمية البشرية تدعو لإتاحة خيار التعليم عن بعد الإثنين

نظراً للأحوال الجوية.. هيئة المعرفة والتنمية البشرية تدعو لإتاحة خيار التعليم عن بعد الإثنين
التاريخ
2/10/2024 3:00:27 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، جميع مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة والجامعات الدولية بدبي إلى التحلِّي بالمرونة لتلبية احتياجات أولياء الأمور والكوادر التعليمية والطلبة، وإتاحة خيار التعليم عن بعد، راجين للجميع السلامة، نظراً للأحوال الجوية المتوقعة يوم الاثنين 12 فبراير 2024م.
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