مكتوم بن محمد: قطر قدّمت مجدداً نسخةً مميزة من كأس آسيا

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قطر بالفوز بكأس آسيا لكرة القدم مشيراً إلى أن قطر

قدّمت مجدداً نسخةً مميزة من كأس آسيا.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: نبارك لقطر الشقيقة فوزها بلقب كأس آسيا لكرة القدم، قدّمت لنا قطر مجدداً نسخةً مميزة من كأس آسيا، تنظيمٌ مبهر ومشاركةٌ عربية جماهيرية رائعة توّجت بأداء وفوزٍ مشرّفين.





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