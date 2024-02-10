شرطة رأس الخيمة توصي بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة، والمحافظة على ترك مسافة أمان كافية بين السيارات، والتحلي بالمسؤولية من خلال المحافظة على الطرق والممتلكات الخاصة والعامة وعدم تعريض حياة السائقين وحياة الآخرين للخطر.
وحثت شرطة رأس الخيمة، على ضرورة إتاحة المجال للمعدات والآليات الخاصة بسحب تجمعات مياه الأمطار لتسهيل حركة مرور المركبات، والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه وتجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية الجبلية، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أماكن تجمعات المياه، والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار لضمان الحفاظ على سلامة الجميع، والابتعاد عن مواقع الأشجار تجنباً لسقوطها نتيجة للعواصف والرياح المتوقعة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار.
من جانبها، أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أهمية تعاون أفراد المجتمع ومن لديه ملاحظة بخصوص تراكم مياه الأمطار، بتقديم البلاغ عبر رقم الطوارئ 8008118 خلال فترات العمل على مدار 24 ساعة، كما تدعو أفراد المجتمع إلى تفهم الأولويات، حيث إن الأولويات المعلنة للعمل الميداني تتدرج من الشوارع الرئيسية، فالشوارع الفرعية ثم المناطق والساحات.
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