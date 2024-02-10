شرطة رأس الخيمة توصي بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة

دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة، والمحافظة على ترك مسافة أمان كافية بين السيارات، والتحلي بالمسؤولية من خلال المحافظة على الطرق والممتلكات الخاصة والعامة وعدم تعريض حياة السائقين وحياة الآخرين للخطر.

وحثت شرطة رأس الخيمة، على ضرورة إتاحة المجال للمعدات والآليات الخاصة بسحب تجمعات مياه الأمطار لتسهيل حركة مرور المركبات، والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه وتجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية الجبلية، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أماكن تجمعات المياه، والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار لضمان الحفاظ على سلامة الجميع، والابتعاد عن مواقع الأشجار تجنباً لسقوطها نتيجة للعواصف والرياح المتوقعة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار.

من جانبها، أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أهمية تعاون أفراد المجتمع ومن لديه ملاحظة بخصوص تراكم مياه الأمطار، بتقديم البلاغ عبر رقم الطوارئ 8008118 خلال فترات العمل على مدار 24 ساعة، كما تدعو أفراد المجتمع إلى تفهم الأولويات، حيث إن الأولويات المعلنة للعمل الميداني تتدرج من الشوارع الرئيسية، فالشوارع الفرعية ثم المناطق والساحات.

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