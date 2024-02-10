جائزة الخير للعمل التطوعي تكرم 55 متطوعاً في دورتها الثامنة

كرمت جائزة الخير للعمل التطوعي في دورتها الثامنة، السبت، في حديقة النحل في منطقة حتا بدبي، 55 متطوعاً ومتطوعة.

وسلم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة رئيس مجلس أمناء الجائزة، المكرمين، شهادات التقدير.

حضر التكريم، الشيخ أحمد بن محمد بن سالم القاسمي، وفراس عزيز بن درويش نائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي، وجمع غفير من المسؤولين والحضور.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، إن العمل التطوعي سمة راقية نابعة من قيم ومبادئ عظيمة ويعكس النهج الذي تبنته الإمارات منذ تأسيسها في العطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة للعمل التطوعي ودعم المؤسسات التطوعية.

من جانبه، أكد فراس عزيز بن درويش نائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي، أن جائزة الخير للعمل التطوعي تشكل رسالة تقدير وعرفان لكل أصحاب الأعمال الإنسانية الجليلة التي امتد أثرها ليشمل قطاعاً عريضاً من الأشخاص، مشيراً إلى أنها تعمل على إبراز ودعم الجهود الإنسانية في دولة الإمارات.

وأشاد ابن درويش، بجهود جميع المتطوعين في مختلف المؤسسات والمبادرات الخيرية والإنسانية بدولة الإمارات.

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