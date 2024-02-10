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أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة مريم أحمد الشامسي

2/10/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (السبت) ، واجب العزاء في وفاة
مريم أحمد الشامسي ابنة أخت كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وعبدالله سعيد المنصوري، وأحمد سعيد المنصوري، وناصر سعيد المنصوري وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، راجياً المولى، عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

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