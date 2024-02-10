تنفيذاً لتوجيهات حمدان بن محمد .. الاثنين العمل «عن بعد» لموظفي حكومة دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقرر أن يكون العمل يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024، عن بعد، نظرا للأحوال الجوية.
ويشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.
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