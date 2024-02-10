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تنفيذاً لتوجيهات حمدان بن محمد .. الاثنين العمل «عن بعد» لموظفي حكومة دبي

2/10/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقرر أن يكون العمل يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024، عن بعد، نظرا للأحوال الجوية.

ويشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

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