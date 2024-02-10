رئيس الدولة: أبارك لأخي تميم بن حمد والأشقاء في قطر الفوز بكأس آسيا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة،

والأشقاء في قطر الفوز بكأس آسيا لكرة القدم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا لكرة القدم، وأثني على الأداء المتميز للفريقين، القطري والأردني، والروح الرياضية العالية التي سادت بينهما خلال المباراة. كما أهنئ دولة قطر الشقيقة بالتنظيم الناجح للبطولة.