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محمد بن راشد: مبروك لأخي تميم ولشعب قطر الفوز بكأس آسيا.. ونبارك للأردن منتخبها الرائع

2/10/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، والأشقاء في قطر الفوز بكأس آسيا لكرة القدم.

وقال سموه عبر منصة إكس: "تنظيم رائع .. مباراة ممتعة .. أداء رياضي استثنائي .. ألف مبروك لأخي تميم .. ولشعب قطر الحبيب فوزهم بكأس آسيا لكرة القدم .. ونبارك أيضاً،
للأردن هذا المنتخب الرائع الذي يرفع رؤوس العرب ..".


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