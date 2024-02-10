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كل عام وأنتم بخير.. إمساكية شهر رمضان 2024 ومواعيد السحور والإفطار

2/10/2024 2:28:23 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا 2024 ميلاديا، حيث تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك بات يتبقى حوالى شهر تقريبا على أول أيام شهر رمضان المبارك.
وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).
وتشير الحسابات الفلكية أن رمضان 1445 هجريا ، سيكون أول أيامه فلكياً يوم الإثنين 2024 / 3 / 11 م ، ومع قرب الشهر الكريم يبدأ المواطنين البحث عن إمساكية شهر رمضان لمعرفة أوقات الصلاة وساعات الصيام .
ووفقا لامساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما ، وأول أيامه سيكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان ، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة.
أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة.

وينشر "اليوم السابع" إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا الموافق 2024 ميلاديا، لمدينة القاهرة ، وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك وحسابات هيئة المساحة ، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.


- الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01 ، العشاء 7:18.
- الثلاثاء 12 مارس الموافق 2 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:02 ، العشاء 7:19.
- الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 22 دقيقة، السحور 2:20، إمساك 4:20، الفجر 4:40، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02 ، العشاء 7:19.
- الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 24 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:20.
- الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 25 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:04، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:21.
- السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 27 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04 ، العشاء 7:21.
- الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 30 دقيقة، السحور 2:15، إمساك 4:15، الفجر 4:35، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:22.
- الإثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 31 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:23.
- الثلاثاء 19 مارس الموافق 9 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 33 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06 ، العشاء 7:23.
- الأربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 35 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:58، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07 ، العشاء 7:24.
- الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 37 دقيقة، السحور 2:10، إمساك 4:10، الفجر 4:30، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07 ، العشاء 7:25.

- الجمعة 22 مارس الموافق 12 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 39 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:25.
- السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 40 دقيقة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:26.
- الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 43 دقيقة، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27.
- الإثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 45 دقيقة، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28.

- الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 46 دقيقة، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28.
- الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 49 دقيقة، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29.
- الخميس 28 مارس الموافق 18 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 50 دقيقة، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:30.
- الجمعة 29 مارس الموافق 19 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 52 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:47، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30.
- السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 55 دقيقة، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:31.

- الأحد 31 مارس الموافق 21 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 56 دقيقة، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32.

- الإثنين 1 أبريل الموافق 22 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 58 دقيقة، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16، الشروق 5:44، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33.

- الثلاثاء 2 أبريل الموافق 23 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33.
- الأربعاء 3 أبريل الموافق 24 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة ودقيقتين، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34.

- الخميس 4 أبريل الموافق 25 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 4 دقائق ، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35.
- الجمعة 5 أبريل الموافق 26 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 6 دقائق ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:36.

- السبت 6 أبريل الموافق 27 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 8 دقائق ، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36.

- الأحد 7 أبريل الموافق 28 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 10 دقائق ، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37.

- الإثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 12 دقيقة ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38.

- الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة ، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39.

امساكية شهر رمضان








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