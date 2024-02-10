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اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان.. أدعية يستحب ترديدها مع بدايه شهر شعبان

2/10/2024 2:28:23 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت دار الإفتاء أن غدا الأحد هو أول أيام شهر شعبان لعام 1445 هجريا، ويبحث العديد عن دعاء شهر شعبان، حيث لم يرد دعاء مخصص لهذا، إلا أنه يستحب ترديد دعاء رؤية الهلال في العموم، عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبْيدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذا رَأَى الهِلالَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ رواه الترمذي.



ومن الأدعية المستحب ترديدها



اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب ولا فراق غالي ولا استمرار وباء.



اللهم اكشف عنا البلاء في شهر شعبان وسيء الأسقام، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.



اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال وأعنا على صيامه وقيامه ومتعنا بالتراويح.



اللهم تقبل منا شهر شعبان خالصًا لوجهك الكريم، وأعنا فيه على الذكر وتلاوة القرآن.



يا رب هب لي مع دخول شهر شعبان نورا يفك أسري ويقربني منك.



اللهم تقبل منا شهر شعبان واختمه لنا بعفوك ورضاك وأدخل علينا شهر رمضان برحمتك وغفرانك.



اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بلوغ رحمة وعتق من النيران.



اللهم اجعل صيامي في شهر شعبان صيام الصائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي حرمي فيه يا إله العالمين.



اللهم اعفو عني في شهر شعبان عافية عن المجرمين.

اللهم ارزقني في شهر شعبان التوبة النصوح واغفر لي ذنبي كله عاجله وآجله.



اللهم قربني في شهر شعبان إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك.



اللهم اجعلني في شهر شعبان ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ولجأ إليك فأعطيته واستغاث بك فأغثته.












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