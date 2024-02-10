اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان.. أدعية يستحب ترديدها مع بدايه شهر شعبان

(MENAFN
- Youm7) أعلنت دار الإفتاء أن غدا الأحد هو أول أيام شهر شعبان لعام 1445 هجريا، ويبحث العديد عن دعاء شهر شعبان، حيث لم يرد دعاء مخصص لهذا، إلا أنه يستحب ترديد دعاء رؤية الهلال في العموم، عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبْيدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذا رَأَى الهِلالَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ رواه الترمذي.
ومن الأدعية المستحب ترديدها
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب ولا فراق غالي ولا استمرار وباء.
اللهم اكشف عنا البلاء في شهر شعبان وسيء الأسقام، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.
اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال وأعنا على صيامه وقيامه ومتعنا بالتراويح.
اللهم تقبل منا شهر شعبان خالصًا لوجهك الكريم، وأعنا فيه على الذكر وتلاوة القرآن.
يا رب هب لي مع دخول شهر شعبان نورا يفك أسري ويقربني منك.
اللهم تقبل منا شهر شعبان واختمه لنا بعفوك ورضاك وأدخل علينا شهر رمضان برحمتك وغفرانك.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بلوغ رحمة وعتق من النيران.
اللهم اجعل صيامي في شهر شعبان صيام الصائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي حرمي فيه يا إله العالمين.
اللهم اعفو عني في شهر شعبان عافية عن المجرمين.
اللهم ارزقني في شهر شعبان التوبة النصوح واغفر لي ذنبي كله عاجله وآجله.
اللهم قربني في شهر شعبان إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك.
اللهم اجعلني في شهر شعبان ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ولجأ إليك فأعطيته واستغاث بك فأغثته.
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