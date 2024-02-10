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التعليم تنظم مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي للعام الدراسى الحالى

2/10/2024 2:28:23 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم الإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي على مستوى المدارس الثانوية العامة الرسمية بالجمهورية للعام الدراسي ۲۰۲۳/ ٢٠٢٤، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم العام والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.



وأوضحت الوزارة أن تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة تتم بالمقر الرئيسي باتحاد الطلاب بالعجوزة وتقسم المديريات إلى خمس قطاعات على النحو التال : القطاع الأول ويشمل مديريات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية والغربية) وموعد التصفية من السبت ٢٠٢٤/۲/۱۰ إلى الاثنين ٢٠٢٤/٢/١٢، أما القطاع الثاني ويشمل مديريات (الإسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط ) وموعد التنفيذ من الاثنين ٢٠٢٤/۲/۱۲ إلى الأربعاء ٢٠٢٤/٢/١٤، أما القطاع الثالث ويشمل مديريات (الدقهلية، والإسماعيلية، وبور سعيد، والسويس، وشمال سيناء وجنوب سيناء)، وموعد التنفيذ من السبت ٢٠٢٤/۲/۱۷ إلى الاثنين ٢٠٢٤/٢/١٩، أما القطاع الرابع ويشمل مديريات (بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والفيوم والوادي الجديد )، وموعد التنفيذ من الاثنين ٢٠٢٤/۲/۱۹ إلى الأربعاء ٢٠٢٤/٢/٢١، وأخيرا القطاع الخامس ويشمل مديريات (قنا، والأقصر، وأسوان، وسوهاج، البحر الأحمر ) وموعد التنفيذ من السبت ٢٠٢٤/٢/٢٤ إلى الاثنين ٢٠٢٤/٢/٢٦.



والجدير بالذكر أن التصفية النهائية ستتم لمدة يومين من الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/۲/۲۷ إلى الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٨، وفى اليوم الثالث الموافق الخميس ۲۰۲٤/٢/٢٩ سيتم إقامة الحفل الختامي تحت رعاية وزير التربية والتعليم، وحضور قيادات الوزارة وبدعوة السادة مديري المديريات للفرق للمشاركة في التصفية النهائية، حيث تمنح الفرق الفائزة على مستوى الجمهورية جوائز نقدية، كما سيتم توزيع دروع للمديريات المشاركة في التصفيات النهائية، وكذلك أوشحة على جميع الطلاب المشاركين في التصفية النهائية.














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