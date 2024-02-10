الخارجية اليمنية: استعدادات الاحتلال لاقتحام مدينة رفح إمعان فى قتل الفلسطينيين

MENAFN - Youm7) أكدت وزارة الخارجية اليمنية، أن استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلى لاقتحام مدينة رفح فى قطاع غزة يستهدف الإمعان فى القتل والتنكيل بحق الشعب الفلسطينى وتهجيره قسرا و دليل واضح على ارتكاب قوات الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وحذرت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "اليمن" الفضائية اليوم /السبت/، من أن هذا الإجرام الهمجى ستكون له تداعيات أمنية خطيرة على الأمن والسلم فى المنطقة تتحمل مسؤوليته قوات الاحتلال الاسرائيلي، داعية فى الوقت نفسه المجتمع الدولى ومجلس الأمن للقيام بواجبه لوقف هذا العدوان البربرى وحماية الشعب الفلسطينى الأعزل من جرائم الاحتلال الاسرائيلي.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد أعلن الأربعاء الماضى أنه أمر الجيش بالتحضير للهجوم على مدينة رفح الفلسطينية الواقعة فى جنوب القطاع، والتى تضم حوالى مليون ونصف المليون نازح منذ اندلاع حرب غزة فى أعقاب حادثة "طوفان الأقصى" التى وقعت فى السابع من أكتوبر 2023.