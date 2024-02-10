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قطر تدين تهديدات إسرائيل باقتحام رفح.. وتؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين

2/10/2024 2:28:20 PM
(MENAFN- Youm7) دانت قطر، بأشد العبارات، التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، محذرة من وقوع كارثة إنسانية فى المدينة التى أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر.

ودعت وزارة الخارجية القطرية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - مجلس الأمن الدولى إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلى لرفح وارتكاب إبادة جماعية فى المدينة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، مؤكدة رفض قطر القاطع لمحاولات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى الشقيق من قطاع غزة.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.








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