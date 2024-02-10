قطر تدين تهديدات إسرائيل باقتحام رفح.. وتؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين

(MENAFN
- Youm7) دانت قطر، بأشد العبارات، التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، محذرة من وقوع كارثة إنسانية فى المدينة التى أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر.
ودعت وزارة الخارجية القطرية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - مجلس الأمن الدولى إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلى لرفح وارتكاب إبادة جماعية فى المدينة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، مؤكدة رفض قطر القاطع لمحاولات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى الشقيق من قطاع غزة.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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