البرلمان العراقى يدعو الحكومة لتنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد

(MENAFN
- Youm7) دعا مجلس النواب العراقى، اليوم /السبت/، الحكومة إلى تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، رافضًا الاعتداءات المستمرة على الأراضى العراقية.
وذكر المجلس - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، يدعو الحكومة إلى تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 18 لسنة 2020، المتعلق بإخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها فى العراق؛ بناء على تطور القدرات الأمنية العراقية، وعدم وجود أى اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب البقاء".
وقال المندولاى إن البرلمان يستنكر ويرفض الاعتداءات المستمرة على الأراضى العراقية من أى جهة ولأى سبب كان، ويُدين بشدة عمليات الاستهداف الأمريكية.
MENAFN10022024000132011024ID1107836317
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.