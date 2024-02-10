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البرلمان العراقى يدعو الحكومة لتنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد

2/10/2024 2:28:20 PM
(MENAFN- Youm7) دعا مجلس النواب العراقى، اليوم /السبت/، الحكومة إلى تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، رافضًا الاعتداءات المستمرة على الأراضى العراقية.

وذكر المجلس - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، يدعو الحكومة إلى تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 18 لسنة 2020، المتعلق بإخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها فى العراق؛ بناء على تطور القدرات الأمنية العراقية، وعدم وجود أى اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب البقاء".


وقال المندولاى إن البرلمان يستنكر ويرفض الاعتداءات المستمرة على الأراضى العراقية من أى جهة ولأى سبب كان، ويُدين بشدة عمليات الاستهداف الأمريكية.









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