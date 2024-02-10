وزير خارجية لبنان: لا نريد الحرب ونستهدف إيجاد حل مستدام بالجنوب

MENAFN - Youm7) قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب إن بلاده لا تريد الحرب مع إسرائيل ولا تسعى إليها، مستعرضا الجهود اللبنانية لإيجاد حل مستدام يعيد الهدوء والاستقرار إلى الجنوب.

وأوضح بوحبيب - فى تصريح له اليوم - أن استعادة الاستقرار بالجنوب تتطلب التطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن الدولى 1701 وتوقف الخروقات الإسرائيلية، وتأمين إنسحاب اسرائيل من كافة الأراضى اللبنانية، التى لا تزال تحتلها بما فيها مزارع شبعا.



وشدد على ضرورة أن يترافق ذلك مع تعزيز عدد وقدرات القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من أداء مسئولياتها، وفقا للقرار 1701، موضحا أن لبنان يريد الاستقرار والهدوء، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.



وأكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولى مسئولياته فى ردع إسرائيل ووقف الحرب وإيصال المساعدات الانسانية لقطاع غزة.