وزير خارجية لبنان: لا نريد الحرب ونستهدف إيجاد حل مستدام بالجنوب

(MENAFN
- Youm7) قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب إن بلاده لا تريد الحرب مع إسرائيل ولا تسعى إليها، مستعرضا الجهود اللبنانية لإيجاد حل مستدام يعيد الهدوء والاستقرار إلى الجنوب.
وأوضح بوحبيب - فى تصريح له اليوم - أن استعادة الاستقرار بالجنوب تتطلب التطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن الدولى 1701 وتوقف الخروقات الإسرائيلية، وتأمين إنسحاب اسرائيل من كافة الأراضى اللبنانية، التى لا تزال تحتلها بما فيها مزارع شبعا.
وشدد على ضرورة أن يترافق ذلك مع تعزيز عدد وقدرات القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من أداء مسئولياتها، وفقا للقرار 1701، موضحا أن لبنان يريد الاستقرار والهدوء، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وأكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولى مسئولياته فى ردع إسرائيل ووقف الحرب وإيصال المساعدات الانسانية لقطاع غزة.
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