وزيرة المالية التونسية: نتطلع لمزيد من التعاون مع البنك الدولى خالا المرحلة القادمة

MENAFN - Youm7) أعربت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديرى نمصية اليوم /السبت/ عن تطلع بلادها إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولى خلال المرحلة القادمة، مؤكدة أهمية الشراكة الاستراتيجية التى تجمع تونس والبنك الدولى وما تتميز به من متانة وتنوع.

جاءت تصريحات وزيرة المالية التونسية خلال لقاء عقدته مع المدير التنفيذى بالبنك الدولى طوكير شاه، حيث بحث الجانبان برامج التعاون القائمة بين تونس والبنك الدولى خلال الفترة القادمة، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية التونسية.

واستعرضت وزيرة المالية التونسية - خلال اللقاء - أهم المؤشرات التى تعكس صمود البلاد على المستوى الاقتصادى والمالى رغم التداعيات السلبية للأزمة الوبائية والتغيرات المناخية والصراعات الجيوسياسية فى العالم وآثارها على الوضع الاقتصادى فى تونس.

وأكدت عزم تونس على العمل تدريجيا من أجل تحسين الوضع الاقتصادى وتنفيذ العديد من الإصلاحات القائمة على أساس الأولويات الوطنية، وذلك بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادى والمالى و دفع الإستثمار وتكريس الدور الاجتماعى للدولة وتعزيزه.

من جهته، أكد المدير التنفيذى لللبنك الدولى إلتزام البنك بمواصلة مساندة تونس فى تحقيق ما تصبو إليه، مشيرا الى أن التنسيق المتواصل من شأنه أن يزيد مستوى التعاون بين الجانبين.