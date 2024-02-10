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تفاصيل إنشاء مجمع نموذجى للخدمات الحكومية فى حدائق الأهرام

2/10/2024 2:28:17 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت محافظة الجيزة تفاصيل إنشاء مركز الخدمات الحكومية النموذجي الجديد "مركز خدمات مصر" بمنطقة حدائق الأهرام في حي الهرم؛ لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين.



وأشارت المحافظة في فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" إلى أن المشروع جارٍ تنفيذه في أكثر من محافظة، لافتة إلى أنه تم تنفيذه في محافظتي الإسكندرية وأسوان وحاليًا جارٍ تنفيذه في محافظة الجيزة.



وأوضحت محافظة الجيزة أن المركز يطبق منظومة الشباك الواحد، مما سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين إجراءات حصول المواطنين على مختلف الخدمات من مكان واحد في أقل وقت وأعلى جودة.



وأشارت المحافظة إلى أن المركز سيقدم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، وأحوال مدنية، وجوازات سفر، وأدلة جنائية، وسجل تجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمرور (تجديد وفحص الرخص وكذلك استخراج بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية)، وغيرها من الخدمات.














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