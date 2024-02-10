تفاصيل إنشاء مجمع نموذجى للخدمات الحكومية فى حدائق الأهرام

(MENAFN
- Youm7) كشفت محافظة الجيزة تفاصيل إنشاء مركز الخدمات الحكومية النموذجي الجديد "مركز خدمات مصر" بمنطقة حدائق الأهرام في حي الهرم؛ لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين.
وأشارت المحافظة في فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" إلى أن المشروع جارٍ تنفيذه في أكثر من محافظة، لافتة إلى أنه تم تنفيذه في محافظتي الإسكندرية وأسوان وحاليًا جارٍ تنفيذه في محافظة الجيزة.
وأوضحت محافظة الجيزة أن المركز يطبق منظومة الشباك الواحد، مما سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين إجراءات حصول المواطنين على مختلف الخدمات من مكان واحد في أقل وقت وأعلى جودة.
وأشارت المحافظة إلى أن المركز سيقدم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، وأحوال مدنية، وجوازات سفر، وأدلة جنائية، وسجل تجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمرور (تجديد وفحص الرخص وكذلك استخراج بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية)، وغيرها من الخدمات.
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