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اليوم السابع: «النواب» يستعد لمناقشة تشريعات «حزمة الحماية الاجتماعية»

2/10/2024 2:28:17 PM
(MENAFN- Youm7) تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: «النواب» يستعد لمناقشة تشريعات «حزمة الحماية الاجتماعية»

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

«ذات النكبتين».. «رفقة سالم» تروى ذكريات تهجيرها وتكشف عن مجازر الصهاينة

«النواب» يستعد لمناقشة تشريعات «حزمة الحماية الاجتماعية»..
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