اليوم السابع: «النواب» يستعد لمناقشة تشريعات «حزمة الحماية الاجتماعية»

(MENAFN
- Youm7) تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: «النواب» يستعد لمناقشة تشريعات «حزمة الحماية الاجتماعية»
واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:
«ذات النكبتين».. «رفقة سالم» تروى ذكريات تهجيرها وتكشف عن مجازر الصهاينة
«النواب» يستعد لمناقشة تشريعات «حزمة الحماية الاجتماعية»..
وكيل لجنة «الخطة»: 23 مليون أسرة مستفيدة وتعيين 120 ألف شابا.. و140 مليار إجمالى قيمة الحزم الاستثنائية خلال 2024
مدبولى: استمرار الحرب فى غزة ستكون له تداعيات اقتصادية على العالم أجمع..
رئيس الحكومة يلتقى نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا.. جابرييل: مصر شريك استراتيجى لبلادنا.. وتؤكد دعمها لمبدأ حل الدولتين
سامح شكرى يحذر من خطورة النشاط العسكرى جنوب غزة..
وزيرة خارجية بلغاريا تعرب عن انبهارها بالعاصمة الإدارية الجديدة وتؤكد: القاهرة شريك استراتيجى.. واتفاقيات تعاون فى مجالات الطاقة والغاز والسياحة
وزير الدفاع يلتقى نظيره البلغارى لبحث تعزيز التعاون المشترك
دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط بالقوات المسلحة
«التعليم» توجه بتسليم الكتب..
حضور مرتفع للطالب مع انطلاق الترم الثانى فى المدارس
إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الصلب..
مصر تدعم توطين صناعة السفن.. وتطويرميناء بورتوفيق وترسانة السويس
«التموين» توفر الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيض 25%
ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون لـ1500 محل
المدارس تتسلم اليوم استمارات الثانوية العامة من الطلاب
مجلس أمناء الحوار الوطنى يستأنف اجتماعاته لبحث الحوار الاقتصادى
18 مرشحا لـ «منصب النقيب» فى انتخابات «المحامين»..
تعديل قانون المحاماة وتطوير مشروع العلاج يتصدران برامج المرشحين
MENAFN10022024000132011024ID1107836312