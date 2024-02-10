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محافظ الجيزة يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر الطالبية والعمرانية والهرم

2/10/2024 2:28:16 PM
(MENAFN- Youm7) عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر العجوزة والدقي والجيزة والطالبية والعمرانية والهرم و6 أكتوبر والواحات البحرية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور.



استهدف الاجتماع الوقوف على المشروعات التنموية التي يُجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطني تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.



حضر اللقاء إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب إيهاب منصور ونشوى الشريف ونافع عبد الهادي ومايسة عطوة وابتهاج الطوخى وزكى عباس ومحمد علي عبد الحميد وعمرو القطامى، وأعضاء مجلس الشيوخ عمرو القماطى وشريف الجابرى، وعدد من تنفيذيين المحافظة.



يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد أمس السبت أعمال التطوير والصيانة الدورية الجارية بشوارع (مكة، سليمان أباظة، وادى النيل، لبنان) للوقوف على نسبة التنفيذ والتوجيه بضرورة الحفاظ على الأعمال ودعم الوجهة الحضارية لها.



وتابع محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات بشتيل وأعمال الاندسكيب وتطوير سلالم وأنفاق المشاة والأرصفة والجزر الوسطى بشوارع 26 يوليو وأحمد عرابى والسودان، مشددًا على رؤساء أحياء المنيرة الغربية والعجوزة بضرورة التنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من المراحل المتبقية من الأعمال.












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