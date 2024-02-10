محافظ الجيزة يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر الطالبية والعمرانية والهرم

(MENAFN
- Youm7) عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر العجوزة والدقي والجيزة والطالبية والعمرانية والهرم و6 أكتوبر والواحات البحرية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور.
استهدف الاجتماع الوقوف على المشروعات التنموية التي يُجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطني تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.
حضر اللقاء إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب إيهاب منصور ونشوى الشريف ونافع عبد الهادي ومايسة عطوة وابتهاج الطوخى وزكى عباس ومحمد علي عبد الحميد وعمرو القطامى، وأعضاء مجلس الشيوخ عمرو القماطى وشريف الجابرى، وعدد من تنفيذيين المحافظة.
يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد أمس السبت أعمال التطوير والصيانة الدورية الجارية بشوارع (مكة، سليمان أباظة، وادى النيل، لبنان) للوقوف على نسبة التنفيذ والتوجيه بضرورة الحفاظ على الأعمال ودعم الوجهة الحضارية لها.
وتابع محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات بشتيل وأعمال الاندسكيب وتطوير سلالم وأنفاق المشاة والأرصفة والجزر الوسطى بشوارع 26 يوليو وأحمد عرابى والسودان، مشددًا على رؤساء أحياء المنيرة الغربية والعجوزة بضرورة التنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من المراحل المتبقية من الأعمال.
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