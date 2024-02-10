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استقالة رئيسة المجر كاتالين نوفاك بسبب فضيحة عفو رئاسى

2/10/2024 2:28:13 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت المجر اليوم السبت، استقالة الرئيسة كاتالين نوفاك، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.



وحسب قناة " M1"" المجرية، أعلنت الرئيسة كاتالين نوفاك استقالتها من مكتبها، وسط فضيحة تتعلق بعفو حصل عليه رجل حكم عليه بالتستر على عدد من حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال في مدرسة مجرية.



وكانت الرئيسة المجرية قد قطعت رحلتها إلى الشرق الأوسط لتعود إلى المجر للإجابة على الأسئلة المتزايدة حول دورها في العفو عن الشخص المعني.



وتعرضت نوفاك لضغوط متزايدة للاستقالة نتيجة لقرارها المثير للجدل بالعفو عن رجل متورط في فضيحة اعتداءات جنسية العام الماضي.



وتجمع أكثر من ألف شخص في بودابست يوم الجمعة للمطالبة باستقالة نوفاك.



وأمضت أحزاب المعارضة المجرية الأسبوع الماضي في الدعوة إلى الإطاحة بنوفاك، وكذلك جوديت فارجا، وزيرة العدل السابقة التي وقعت على العفو.












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