مظاهرات فى تل أبيب تطالب باستقالة نتنياهو وإتمام صفقة لتبادل الرهائن

MENAFN - Youm7) طالب أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس"، اليوم السبت، بإجراء صفقة تبادل رهائن فورية مع الحركة الفلسطينية، كما طالب المتظاهرين باستقالة نتنياهو بسبب سوء تعاملة مع أزمة الحرب فى غزة.





ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن بعض أهالى وذوى المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس فى قطاع غزة، الإسراع فى إجراء صفقة تبادل رهائن بدعوى أن أولادهم فى خطر.





وفى سياق متصل، حذّر المكتب الإعلامى الحكومى فى قطاع غزة، فى وقت سابق اليوم، من كارثة ومجزرة قد تُخلف عشرات آلاف القتلى والجرحى فى حال اجتياح القوات الإسرائيلية محافظة رفح.

وقال المكتب الإعلامى الحكومى فى بيان: "نحذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى فى حال تم اجتياح محافظة رفح ونُحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولى والاحتلال "الإسرائيلى" المسئولية الكاملة".

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء أمر الجيش ووزارة الدفاع بإعداد خطة لإجلاء المدنيين من مدينة رفح فى جنوب قطاع غزة، حيث يقدر الجيش أن أربع كتائب أخرى تابعة لحركة "حماس" لا تزال باقية هناك.