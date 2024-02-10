مظاهرات فى تل أبيب تطالب باستقالة نتنياهو وإتمام صفقة لتبادل الرهائن

(MENAFN
- Youm7) طالب أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس"، اليوم السبت، بإجراء صفقة تبادل رهائن فورية مع الحركة الفلسطينية، كما طالب المتظاهرين باستقالة نتنياهو بسبب سوء تعاملة مع أزمة الحرب فى غزة.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن بعض أهالى وذوى المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس فى قطاع غزة، الإسراع فى إجراء صفقة تبادل رهائن بدعوى أن أولادهم فى خطر.
وفى سياق متصل، حذّر المكتب الإعلامى الحكومى فى قطاع غزة، فى وقت سابق اليوم، من كارثة ومجزرة قد تُخلف عشرات آلاف القتلى والجرحى فى حال اجتياح القوات الإسرائيلية محافظة رفح.
وقال المكتب الإعلامى الحكومى فى بيان: "نحذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى فى حال تم اجتياح محافظة رفح ونُحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولى والاحتلال "الإسرائيلى" المسئولية الكاملة".
ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء أمر الجيش ووزارة الدفاع بإعداد خطة لإجلاء المدنيين من مدينة رفح فى جنوب قطاع غزة، حيث يقدر الجيش أن أربع كتائب أخرى تابعة لحركة "حماس" لا تزال باقية هناك.
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