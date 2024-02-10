مصرع 3 وإصابة 15 آخريين إثر سقوط سيارة فى واد عميق شمال الهند

(MENAFN
- Youm7) لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 12 آخرون بجروح من جراء انزلاق سيارة دفع رباعى كانت تنقلهم على الطريق وسقوطها فى واد عميق بمقاطعة كيشتوار فى ولاية جامو وكشمير شمال الهند.
ونقلت شبكة "إن دى تى في" الهندية اليوم /السبت/ عن مسؤولين قولهم إنه تم التعرف على هويات الضحايا القتلى الذين من بينهم طفل (يبلغ من العمر 15 عامًا)، بينما كان من بين المصابين أربعة جرحى يرقدون فى حالة صحية حرجة ويتلقون العلاج اللازم فى المستشفى.
وأعلنت إدارة مقاطعة كيشتوار صرف مبلغ مالى كإغاثة فورية مدفوعة على سبيل الهبة لأسر الضحايا وكذلك المصابين بجروح حرجة.
MENAFN10022024000132011024ID1107836307
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.