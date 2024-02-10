مصرع 3 وإصابة 15 آخريين إثر سقوط سيارة فى واد عميق شمال الهند

MENAFN - Youm7) لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 12 آخرون بجروح من جراء انزلاق سيارة دفع رباعى كانت تنقلهم على الطريق وسقوطها فى واد عميق بمقاطعة كيشتوار فى ولاية جامو وكشمير شمال الهند.



ونقلت شبكة "إن دى تى في" الهندية اليوم /السبت/ عن مسؤولين قولهم إنه تم التعرف على هويات الضحايا القتلى الذين من بينهم طفل (يبلغ من العمر 15 عامًا)، بينما كان من بين المصابين أربعة جرحى يرقدون فى حالة صحية حرجة ويتلقون العلاج اللازم فى المستشفى.



وأعلنت إدارة مقاطعة كيشتوار صرف مبلغ مالى كإغاثة فورية مدفوعة على سبيل الهبة لأسر الضحايا وكذلك المصابين بجروح حرجة.



