وول ستريت جورنال: بايدن لديه أكثر من مشكلة السن..والناخبون لا يرونه رئيسا

MENAFN - Youm7) يواجه الرئيس الأمريكى جو بايدن تحديا كبيرا، حيث يشكك العديد من الناخبين فى قدرته على تجسيد دور الرئاسة بشكل كامل، على الرغم من إنجازاته التشريعية والدبلوماسية.

وقد أثار عمر بايدن، البالغ 81 عامًا، تدقيقًا جديدًا، وتفاقمت بسبب الأحداث الأخيرة التى أثارت مخاوف بشأن قدراته الإدراكية.

ووصف تقرير استقصائى لصحيفة“وول ستريت جورنال” الأمريكية يسلط الضوء على تعامل بايدن مع الوثائق السرية بأنه يظهر "ملكات متضائلة" وأثار المزيد من الانتقادات وقد أدت الزلات اللفظية، رغم أنها ليست غير شائعة بين الرؤساء، إلى تكثيف التدقيق على قيادة بايدن.

فى حين يمكن لبايدن أن يشير إلى إنجازات مثل تجاوز فواتير الإنفاق الكبيرة من خلال الكونجرس المنقسم وقيادة الدول الغربية فى الاستجابة للأزمات الدولية، فإن العديد من الناخبين يكافحون من أجل تذكر هذه الإنجازات. بالإضافة إلى ذلك، هناك شعور متزايد، خاصة بين الناخبين المتأرجحين، بأن بايدن قد لا يكون صانع القرار الوحيد فى إدارته.

ويتقاطع تصور التدهور المعرفى لبايدن مع عدم الرضا الاقتصادى الأوسع بين الناخبين، مما يزيد من تآكل الثقة فى قيادته على الرغم من الجهود التى يبذلها بايدن لرفض مزاعم التدهور المعرفي، لا يزال الناخبون متشككين، حيث ترى أقلية فقط أنه لائق عقليًا وجسديًا للرئاسة مقارنة بسلفه دونالد ترامب.

التحدى الذى يواجهه بايدن لا يقتصر على العمر فحسب، بل يتعلق بالصورة والتواصل مع الجمهور الأمريكي. على عكس الرؤساء السابقين الذين أقاموا روابط قوية مع مؤيديهم، تفتقر شخصية بايدن العامة إلى الديناميكية والرؤية المتوقعة من رئيس حديث. إن نهجه الذى لا يحظى بتغطية إعلامية كبيرة نسبيا، والذى تم الترحيب به فى البداية باعتباره عودة إلى الحياة الطبيعية، يترك الآن العديد من الناخبين يشعرون بالانفصال وعدم اليقين بشأن قيادته.

وبينما يخوض بايدن هذه التحديات، تلوح فى الأفق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث يتصارع الناخبون مع مسائل الكفاءة والقيادة. بالنسبة للبعض، فإن عمر بايدن والتدهور المعرفى الملحوظ يطغى على إنجازاته، مما يثير الشكوك حول قدرته على توجيه الأمة إلى الأمام بشكل فعال.