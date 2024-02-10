استطلاع: 75% من الروس سيصوتون لبوتين إذا جرت الانتخابات الرئاسية غدا

MENAFN - Youm7) أظهر استطلاع رأى أجرى فى روسيا أن 75% من الروس سيصوتون لصالح الرئيس الحالى فلاديمير بوتين، حال جرت الانتخابات الرئاسية فى البلاد غدا /الأحد/.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن هذا يأتى وفقا لنتائج استطلاع جرى على عينة من 1600 من الروس البالغين ونشره مركز أبحاث الرأى العام الروسى اليوم /السبت/.



وقالت نتائج الاستطلاع إنه "إذا ما جرت الانتخابات الرئاسية يوم /الأحد/ المقبل؛ فإن 75 % من لديهم حق التصويت سوف يمنحون أصواتهم لفلاديمير بوتين. فى حين سيحصل باقى المرشحين من الأحزاب البرلمانية على 5% لصالح فلاديسلاف دافانكوف /من حزب الشعب الجديد/، و4% لصالح نيكولاى خاريتونوف من / الحزب الشيوعى لروسيا الاتحادية/ و 4% لصالح ليونيد سلوتسكى /الحزب الديمقراطى الليبرالي/".

ووفقا للاستطلاع؛ فإن مستوى وعى الروس بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة يبلغ 85%، حيث تمكن 81% من المشاركين فى الاستطلاع من تحديد شهر وموسم وسنة الانتخابات بشكل صحيح، بينما كان الـ 4% الباقون على علم بالعام فقط.



وأضاف الاستطلاع أنه "حتى مطلع شهر فبراير بلغت نسبة المشاركة المعلنة للانتخابات الرئاسية المقبلة 76%، حيث أجاب 62% بأنهم سيشاركون بالتأكيد فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية و14% قالوا إنهم من المرجح أن يشاركوا فى ذلك".



وحدد مجلس الاتحاد الروسى موعد الانتخابات الرئاسية فى 17 مارس 2024. وسيتم التصويت على مدار ثلاثة أيام - 15 و16 و17 مارس. وبالتالي، ستكون هذه أول انتخابات تجرى على ثلاثة أيام لرئيس روسيا.