محمد الجارحى رئيسًا لبعثة الأهلى إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

MENAFN - Youm7) قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كل الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وقرر مسئولو النادى الاهلى تأجيل موعد سفر فريق الكرة للجزائر لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة عصر الأربعاء المقبل بدلاً من الثلاثاء، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر.

واستقر كولر على خوض فريقه مرانًا صباح الأربعاء قبل بدء رحلة السفر إلى الجزائر عصر نفس اليوم استعدادًا لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري فى دوري أبطال أفريقيا.

ويضع مسئولو النادى الأهلى، فى الساعات الحالية، اللمسات الأخيرة على رحلة فريق الكرة للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها 16 فبراير الجاري فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، السفر قبل موعد المباراة بـ48 ساعة من أجل التكيف على الأجواء والظروف المحيطة بالمباراة، والتحضير للمباراة بشكل جيد، في ظل رغبة الجهاز الفني فى حسم المباراة جيدا وتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في حسم صعود الأهلي إلى دور الثمانية الأفريقي.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.



