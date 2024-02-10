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طاقم تحكيم جامبيى لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية الأفريقية

2/10/2024 2:28:10 PM
(MENAFN- Youm7) اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم من جامبيا لإدارة مباراة الزمال أمام أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.



ويتكون طاقم التحكيم من جاميه لامين حكم ساحة، ويعاونه كل من، عبدالعزيز بوليل جاوا مساعد أول و عمر داربوي مساعد ثاني، والحسن بابوكار باس حكم رابع.



واختار الاتحاد الأفريقي لكرة الجزائري رشيد أوكالي مراقباً للمباراة، و التونسي مراد الدعمي مراقبًا للحكام.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.












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