أيمن أشرف وعبد القادر وأكرم وكريم يحضرون عزاء والد كوكا بالبساتين

MENAFN - Youm7) حرص عدد من نجوم الكرة على حضور عزاء والد أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي، والمقام حاليا في دار المناسبات بمنطقة البساتين، بعدما تم تشييعه من مسجد "الحافظ" بالبساتين.

وحرص كل من: أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي وأحمد عبد القادر وأكرم توفيق وكريم فؤاد وطارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء على حضور عزاء والد كوكا بالبساتين.

وتوفي والد أحمد نبيل كوكا مساء أمس، الجمعة، وحرص عدد كبير من لاعبي الفريق والجهاز الفني على تقديم واجب العزاء في اللاعب ومواساته في هذه المحنة.

وكتب كوكا عبر حسابه على "إنستجرام": "إنا لله وإنا إيه راجعون أبويا فى ذمة الله، والجنازة من مسجد سيد حافظ بالبساتين 10 صباحا، والعزاء بعد صلاة المغرب في دار العزاء بالبساتين".

وتقدم النادي الأهلي بالتعازي إلى أحمد نبيل «كوكا» في وفاة والده، وقال الأهلي، في بيان له: "رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى أحمد نبيل «كوكا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في وفاة المغفور له بإذن الله- والده.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة.. الكريمة الصبر والسلوان".

احمد عبد القادر





احمد نبيل كوكا





السوليه





العزاء





بكاء احمد نبيل





حسام عبد المجيد





حسين الشحات





خالد بيبو





سامي قمصان





طاهر محمد طاهر





عبد المنعم





قفشه





كريم نيدفيد





كهربا





مجدي قفشه





محمد هاني





مصطفي شوبير





واجب العزاء





ياسر ابراهيم



