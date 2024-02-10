شاهد المران الأول للزمالك فى الدفاع الجوى استعدادا لاستئناف الدورى

(MENAFN
- Youm7)
خاض اليوم، السبت، فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أول تدريباته الجماعية على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وذلك في ظل أعمال الصيانة التي ستجري على ملعب النادي.
ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها فى مران اليوم، كما تحدث بشأن بعض الملاحظات فى المباراتين الوديتين للفريق أمام فريقي الشباب بالنادي.
ونظم لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوميز ممراً شرفياً لكل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة ثنائي الأبيض على هامش مران اليوم، احتفالاً بعيد ميلاد الثنائي، وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تهنئة ناصر ماهر ومحمد شحاتة بمناسبة عيد ميلادهما.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
-مران الزمالك
زيزو
لاعبو الزمالك
تقسيمة فى المران
اوباما
عبد الله االسعيد
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