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شاهد المران الأول للزمالك فى الدفاع الجوى استعدادا لاستئناف الدورى

2/10/2024 2:28:10 PM
(MENAFN- Youm7)
خاض اليوم، السبت، فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أول تدريباته الجماعية على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وذلك في ظل أعمال الصيانة التي ستجري على ملعب النادي.
ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها فى مران اليوم، كما تحدث بشأن بعض الملاحظات فى المباراتين الوديتين للفريق أمام فريقي الشباب بالنادي.
ونظم لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوميز ممراً شرفياً لكل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة ثنائي الأبيض على هامش مران اليوم، احتفالاً بعيد ميلاد الثنائي، وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تهنئة ناصر ماهر ومحمد شحاتة بمناسبة عيد ميلادهما.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

-مران الزمالك


زيزو


لاعبو الزمالك


تقسيمة فى المران


اوباما


عبد الله االسعيد








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