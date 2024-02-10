حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 10 / 2 / 2024

(MENAFN
- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 10 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: اتحاد الكرة يوافق على إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية.
اتحاد الكرة يوافق على إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية
طاقم تحكيم جامبيى لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية الأفريقية
محمد الجارحى رئيسًا لبعثة الأهلى إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد
إصابة ديانج وكريستو.. ومشاركة رضا والزنفلي في ودية الأهلي اليوم
اختبار طبي أخير يحدد موقف وسام أبو علي من رحلة الأهلى للجزائر
تعديل موعد مباراة الإسماعيلى وسيراميكا فى الدورى رسميًا
حسام حسن: بطولة أفريقيا 98 الأصعب فى التاريخ وكنا محظوظين بالجوهرى.. فيديو
مابولولو يعود إلى الاتحاد السكندرى بعد انتهاء مهمته مع منتخب أنجولا
MENAFN10022024000132011024ID1107836300
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.