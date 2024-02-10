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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 10 / 2 / 2024

2/10/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 10 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: اتحاد الكرة يوافق على إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية.

اتحاد الكرة يوافق على إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية




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