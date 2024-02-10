حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 10 / 2 / 2024

اتحاد الكرة يوافق على إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية

طاقم تحكيم جامبيى لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية الأفريقية

محمد الجارحى رئيسًا لبعثة الأهلى إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد





إصابة ديانج وكريستو.. ومشاركة رضا والزنفلي في ودية الأهلي اليوم







اختبار طبي أخير يحدد موقف وسام أبو علي من رحلة الأهلى للجزائر





تعديل موعد مباراة الإسماعيلى وسيراميكا فى الدورى رسميًا

حسام حسن: بطولة أفريقيا 98 الأصعب فى التاريخ وكنا محظوظين بالجوهرى.. فيديو







مابولولو يعود إلى الاتحاد السكندرى بعد انتهاء مهمته مع منتخب أنجولا







