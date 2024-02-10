قطر تدين بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 2 (كونا) -- أدانت دولة قطر اليوم السبت بأشد العبارات التهديدات التي أطلقها الكيان الإسرائيلي المحتل باقتحام مدينة رفح بجنوب قطاع غزة محذرة من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر.
ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيان مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الوزارة رفض دولة قطر القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
كما جددت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي قد أمر جيش الاحتلال أمس الجمعة بالاستعداد لعملية عسكرية في مدينة رفح في قطاع غزة. (النهاية)
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