Saturday, 10 February 2024 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطر تدين بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح الفلسطينية

2/10/2024 2:28:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 2 (كونا) -- أدانت دولة قطر اليوم السبت بأشد العبارات التهديدات التي أطلقها الكيان الإسرائيلي المحتل باقتحام مدينة رفح بجنوب قطاع غزة محذرة من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر.
ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيان مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الوزارة رفض دولة قطر القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
كما جددت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي قد أمر جيش الاحتلال أمس الجمعة بالاستعداد لعملية عسكرية في مدينة رفح في قطاع غزة. (النهاية)

س س س / م م ج



MENAFN10022024000071011013ID1107836299

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث