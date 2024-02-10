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وزير (الإسكان) يؤكد ضرورة دراسة مطالبات سكان (المطلاع) لتسهيل انتقال الأسر إليها والعيش فيها

2/10/2024 2:28:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 1 (كونا) -- أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف ضرورة دراسة مطالبات سكان مدينة المطلاع لتسهيل انتقال الأسر إليها والعيش فيها.
ونقل بيان صحفي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم السبت عن الوزير الحجرف خلال جولة تفقدية لمدينة المطلاع توجيهه لقياديي المؤسسة سرعة تسليم المباني العامة للجهات المستفيدة تمهيدا لتشغيلها.
وأوضح البيان ان الحجرف التقى خلال الجولة مجموعة من سكان المدينة واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالباتهم كما اطلع على الضواحي الجاهزة ومشاريع المباني العامة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية وعدد من أعضاء مجلس الامة وقياديي المؤسسة ووزارة الاشغال العامة وعدد من المواطنين من سكان المدينة.
وقال البيان ان الوزير الحجرف اطلع خلال الجولة على عينة من المباني العامة المنجزة في مدينة المطلاع والتي تم الانتهاء من تنفيذها وعددها 113.
وذكر أن مدير عام المؤسسة بالتكليف المهندس راشد العنزي قدم عرضا حول جهوزية الخدمات والمباني العامة في المدينة لافتا إلى أن هناك 30 مبنى سلمت بالكامل للجهات الحكومية ذات العلاقة بينما هناك 83 مبنى جار تسليمها إلى الجهات المستفيدة.
وأكد العنزي خلال العرض أن المؤسسة ستبدأ بأعمال التركيبات بإنارة طرق الضواحي في مايو المقبل على أن يكون التشغيل التدريجي لها في شهر يوليو المقبل مع وجود خطه لانارة بعض الطرق الهامة بشكل مؤقت خلال الفترة القصيرة القادمة.
ولفت إلى أن إجمالي عدد المباني العامة التي وصل التيار الكهربائي إليها 102 شملت مراكز صحية ومخفرا وأسواقا مركزية ومباني البلدية وتنمية المجتمع والبريد ومجموعة من المحلات التجارية والمساجد والمدارس.(النهاية)

ف ن ك / ط أ ب




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