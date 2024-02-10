قطر تحافظ على لقب كأس آسيا بفوزها على الأردن في المباراة النهائية 1/3

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 10- 2 (كونا) -- توج منتخب قطر اليوم السبت بلقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على منتخب الأردن بنتيجة 1/3 في المباراة النهائية للبطولة.
وأسدل الستار في استاد لوسيل على بطولة كأس آسيا والتي انطلقت في ال12 من يناير الماضي بعد أن نجح "العنابي" القطري في الدفاع عن لقبه للمرة الثانية على التوالي عندما أحرزه للمرة الأولى في النسخة السابقة والتي أقيمت في الامارات عام 2019 بعدما تغلب على منتخب اليابان بالنهائي بنتيجة 3/1.
وانتهى الشوط الأول للمباراة بين منتخبي قطر والأردن التي استضافها استاد لوسيل بتقدم المنتخب القطري بهدف سجله أكرم عفيف عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 22 لينتهي هذا الشوط بتقدم منتخب قطر.
أما في الشوط الثاني في بالدقيقة 67 نجح يزن النعيمات في إدراك التعادل للأردن فيما سجل أكرم عفيف هدفين من خلال ضربتي جزاء بالدقيقة 73 وفي الوقت بدل الضائع ليرفع رصيده الى ثمانية لأهداف ويصبح هداف البطولة وتفوز قطر بالمباراة.
كان المنتخب القطري قد استهل البطولة بتصدره ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط كاملة من ثلاث مباريات إذ تغلب على لبنان وطاجيكستان والصين وفي دور ثمن النهائي فاز على فلسطين بهدفين لهدف ثم فاز في ربع النهائي على أوزبكستان بالضربات الترجيحية 3/2 بعد التعادل بهدف لمثله أما في قبل النهائي فقد فاز على إيران بنتيجة (3-2).
وانطلقت منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم في ال 12 من يناير الماضي واختتمت اليوم على ان تقام البطولة المقبلة في السعودية 2027. (النهاية) س س س / ه س ص
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