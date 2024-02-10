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قطر تحافظ على لقب كأس آسيا بفوزها على الأردن في المباراة النهائية 1/3

2/10/2024 2:28:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 10- 2 (كونا) -- توج منتخب قطر اليوم السبت بلقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على منتخب الأردن بنتيجة 1/3 في المباراة النهائية للبطولة.
وأسدل الستار في استاد لوسيل على بطولة كأس آسيا والتي انطلقت في ال12 من يناير الماضي بعد أن نجح "العنابي" القطري في الدفاع عن لقبه للمرة الثانية على التوالي عندما أحرزه للمرة الأولى في النسخة السابقة والتي أقيمت في الامارات عام 2019 بعدما تغلب على منتخب اليابان بالنهائي بنتيجة 3/1.
وانتهى الشوط الأول للمباراة بين منتخبي قطر والأردن التي استضافها استاد لوسيل بتقدم المنتخب القطري بهدف سجله أكرم عفيف عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 22 لينتهي هذا الشوط بتقدم منتخب قطر.
أما في الشوط الثاني في بالدقيقة 67 نجح يزن النعيمات في إدراك التعادل للأردن فيما سجل أكرم عفيف هدفين من خلال ضربتي جزاء بالدقيقة 73 وفي الوقت بدل الضائع ليرفع رصيده الى ثمانية لأهداف ويصبح هداف البطولة وتفوز قطر بالمباراة.
كان المنتخب القطري قد استهل البطولة بتصدره ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط كاملة من ثلاث مباريات إذ تغلب على لبنان وطاجيكستان والصين وفي دور ثمن النهائي فاز على فلسطين بهدفين لهدف ثم فاز في ربع النهائي على أوزبكستان بالضربات الترجيحية 3/2 بعد التعادل بهدف لمثله أما في قبل النهائي فقد فاز على إيران بنتيجة (3-2).
وانطلقت منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم في ال 12 من يناير الماضي واختتمت اليوم على ان تقام البطولة المقبلة في السعودية 2027. (النهاية) س س س / ه س ص

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