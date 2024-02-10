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سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى أمير قطر بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة كأس آسيا

2/10/2024 2:28:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 2 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز منتخب قطر لكرة القدم ببطولة كأس آسيا AFC قطر 2023م.
مشيدا سموه رعاه الله بالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كافة منتخبات الدول المشاركة وبالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب القطري الذي أهله للفوز بهذه البطولة مؤكدا سموه حفظه الله بأن الفوز بهذه البطولة يمثل إنجازا للكرة الخليجية والعربية وتجسيدا لما بلغته من مستوى رياضي رفيع.
كما عبر سموه حفظه الله عن بالغ سروره بالنجاح الباهر والاستثنائي لهذه البطولة والتي استضافتها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024م بكل جدارة واقتدار وعكست الوجه الحضاري المشرق للبلد الشقيق وما وصل إليه من نهضة عمرانية وتنموية شملت مختلف الميادين في ظل قيادة سموه الحكيمة والتي ارتقت بالمكانة الرفيعة لدولة قطر الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مشيدا سموه رعاه الله بما وفرته دولة قطر الشقيقة من استعدادات كبيرة وامكانيات متميزة وعالية المستوى في تنظيم هذا الحدث الرياضي على أكمل وجه وما سخرته من جهود حثيثة لتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات المرافقة لهذه البطولة التي حظيت بثناء وإعجاب الجميع.
سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى أن يديم على سموه وعلى سمو الأمير الوالد والأسرة الكريمة وافر الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة.(النهاية) ط أ ب

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