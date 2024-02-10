سمو رئيس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى أمير قطر بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة كأس آسيا

سمو رئيس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى أمير قطر بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة كأس آسيا
التاريخ
2/10/2024 2:28:04 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 2 (كونا) -- بعث سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ضمنها سموه خاص تهانيه بمناسبة فوز منتخب قطر لكرة القدم ببطولة كأس آسيا AFC قطر 2023م.(النهاية)
ط أ ب
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