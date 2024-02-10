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سمو رئيس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى أمير قطر بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة كأس آسيا

2/10/2024 2:28:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 2 (كونا) -- بعث سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ضمنها سموه خاص تهانيه بمناسبة فوز منتخب قطر لكرة القدم ببطولة كأس آسيا AFC قطر 2023م.(النهاية)

ط أ ب




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