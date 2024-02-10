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سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك الأردن بحصول منتخب بلاده على المركز الثاني ببطولة كأس آسيا

2/10/2024 2:28:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 2 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023م.
مشيدا سموه رعاه الله بالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كافة منتخبات الدول المشاركة وبالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الأردني مؤكدا سموه حفظه الله بأن وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني بهذه البطولة يمثل إنجازا تاريخيا لكرة القدم الأردنية وتجسيدا لما بلغته من مستوى رياضي رفيع.
مثمنا سموه رعاه الله عاليا الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة المضيفة للبطولة والاستعدادات التي قامت بها والامكانيات التي وفرتها مما أسهم في إنجاح هذه البطولة وتحقيق أهدافها الرياضية السامية.
متمنيا سموه رعاه الله لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.(النهاية)

ط أ ب




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