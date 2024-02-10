سمو رئيس الوزراء يبعث ببرقية تهئنة إلى ملك الأردن بحصول منتخب بلاده على المركز الثاني ببطولة كأس آسيا

سمو رئيس الوزراء يبعث ببرقية تهئنة إلى ملك الأردن بحصول منتخب بلاده على المركز الثاني ببطولة كأس آسيا
التاريخ
2/10/2024 2:28:02 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 2 (كونا) -- بعث سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023م.(النهاية)
ط أ ب
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