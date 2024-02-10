وزير الداخلية بالوكالة: اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة بمجال البحث والتحري وضبط القضايا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 2 (كونا) -- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم السبت ضرورة اتباع الاسس والإجراءات القانونية الصحيحة في مجال البحث والتحري وضبط القضايا ومراعاة الحقوق والحريات.
وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان وزير الداخلية بالوكالة أكد خلال جولة تفقدية قام بها في الادارة العامة للمباحث الجنائية "انه لا احد فوق القانون".
وشدد الشيخ فهد اليوسف على ضرورة الانتباه والالتزام واليقظة والعمل الدؤوب والجاهزية الدائمة لضبط الخارجين عن القانون.
وذكر البيان ان وزير الداخلية استمع خلال الزيارة إلى شرح موجز عن طبيعة عمل الإدارة العامة للمباحث الجنائية كما تفقد عددا من الإدارات المعنية واطلع على أعمال وإنجازات قطاع الأمن الجنائي وأهم الضبطيات التي قام بها في جميع مجالات الجريمة.(النهاية)
ح م د / ط أ ب
MENAFN10022024000071011013ID1107836292
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.