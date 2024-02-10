مصابون بضربة إسرائيلية على بلدة جدرا بجبل لبنان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 10 - 2 (كونا) -- قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية اليوم السبت سيارة في بلدة جدرا الواقعة على ساحل قضاء الشوف بجبل لبنان "ما أوقع إصابات" وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وتقع بلدة جدرا وهي بلدة ساحلية شمال صيدا وتبعد عن الحدود الجنوبية اللبنانية حوالي 60 كيلومترا ما يعني توسع رقعة العدوان الإسرائيلي في داخل عمق الأراضي اللبنانية بعد يومين من قصف مدينة النبطية التي تبعد تقريبا 40 كيلومترا عن الحدود الجنوبية وتقع أيضا في العمق اللبناني.
وفي البلدات الواقعة على الحدود الجنوبية اللبنانية ذكرت الوكالة الوطنية في لبنان أن مسيرة أخرى تابعة للاحتلال أغارت على أطراف بلدة الخيام وتسببت بإصابة ثلاثة اشخاص يعملون في أرض زراعية.
كما نفذ الطيران الحربي للاحتلال غارة على منزل في بلدة كونين ملقيا صاروخين جو - ارض من من دون ذكر وقوع إصابات كما شن الطيران الحربي ايضا غارة ثانية على أطراف البلدة.
وشن طيران الاحتلال غارة على بلدة مركبا وغارة أخرى على أطراف شيحين ومروحين وغارة على الحارة الشرقية في بلدة الخيام.
ونفذ جيش الاحتلال غارة على أطراف جبل بلاط وأخرى على أطراف عيتا الشعب مع قصف مدفعي على أطراف طير حرفا.
وأشارت الوكالة الوطنية إلى أن الاحتلال شن غارة على وسط بلدة الناقورة وغارة أخرى على محيط مركز قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالناقورة.
وقالت الوكالة الوطنية إن بلدة حانين وأطراف رميش وعيترون تعرضوا لقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وتعرضت مناطق طير حرفا والضهيرة والجبين واللبونة شرق الناقورة لقصف مدفعي من قوات الاحتلال وسط تحليق للطيران المسير في الاجواء وطاول القصف المدفعي أطراف وداخل بلدة حولا ووادي السلوقي.
في المقابل نقلت الوكالة الوطنية عن المقاومة اللبنانية اعلانها استهداف عناصرها ثكنة برانيت ب"الأسلحة الصاروخية" وموقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية.
كما اعلنت المقاومة عن سيطرة عناصرها على مسيرة للاحتلال الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي "بحالة فنية جيدة".
واستهدف عناصر المقاومة تجمعا لجنود الاحتلال في مرتفع حدب عيتا بالأسلحة الصاروخية اضافة الى استهداف مبنى في مستوطنة "المنارة" يضم جنودا للاحتلال الإسرائيلي وحققوا فيه "اصابة مباشرة".
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن المقاومة نعيها احد عناصرها من بلدة عيترون في جنوب لبنان وسكان بلدة جدرا في جبل لبنان كما نعت عنصرا اخر.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال والمقاومة اللبنانية في المناطق الجنوبية وعبر الحدود يوميا منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل شهره الخامس. (النهاية)
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