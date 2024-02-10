Saturday, 10 February 2024 11:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصابون بضربة إسرائيلية على بلدة جدرا بجبل لبنان

2/10/2024 2:28:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 10 - 2 (كونا) -- قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية اليوم السبت سيارة في بلدة جدرا الواقعة على ساحل قضاء الشوف بجبل لبنان "ما أوقع إصابات" وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وتقع بلدة جدرا وهي بلدة ساحلية شمال صيدا وتبعد عن الحدود الجنوبية اللبنانية حوالي 60 كيلومترا ما يعني توسع رقعة العدوان الإسرائيلي في داخل عمق الأراضي اللبنانية بعد يومين من قصف مدينة النبطية التي تبعد تقريبا 40 كيلومترا عن الحدود الجنوبية وتقع أيضا في العمق اللبناني.
وفي البلدات الواقعة على الحدود الجنوبية اللبنانية ذكرت الوكالة الوطنية في لبنان أن مسيرة أخرى تابعة للاحتلال أغارت على أطراف بلدة الخيام وتسببت بإصابة ثلاثة اشخاص يعملون في أرض زراعية.
كما نفذ الطيران الحربي للاحتلال غارة على منزل في بلدة كونين ملقيا صاروخين جو - ارض من من دون ذكر وقوع إصابات كما شن الطيران الحربي ايضا غارة ثانية على أطراف البلدة.
وشن طيران الاحتلال غارة على بلدة مركبا وغارة أخرى على أطراف شيحين ومروحين وغارة على الحارة الشرقية في بلدة الخيام.
ونفذ جيش الاحتلال غارة على أطراف جبل بلاط وأخرى على أطراف عيتا الشعب مع قصف مدفعي على أطراف طير حرفا.
وأشارت الوكالة الوطنية إلى أن الاحتلال شن غارة على وسط بلدة الناقورة وغارة أخرى على محيط مركز قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالناقورة.
وقالت الوكالة الوطنية إن بلدة حانين وأطراف رميش وعيترون تعرضوا لقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وتعرضت مناطق طير حرفا والضهيرة والجبين واللبونة شرق الناقورة لقصف مدفعي من قوات الاحتلال وسط تحليق للطيران المسير في الاجواء وطاول القصف المدفعي أطراف وداخل بلدة حولا ووادي السلوقي.
في المقابل نقلت الوكالة الوطنية عن المقاومة اللبنانية اعلانها استهداف عناصرها ثكنة برانيت ب"الأسلحة الصاروخية" وموقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية.
كما اعلنت المقاومة عن سيطرة عناصرها على مسيرة للاحتلال الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي "بحالة فنية جيدة".
واستهدف عناصر المقاومة تجمعا لجنود الاحتلال في مرتفع حدب عيتا بالأسلحة الصاروخية اضافة الى استهداف مبنى في مستوطنة "المنارة" يضم جنودا للاحتلال الإسرائيلي وحققوا فيه "اصابة مباشرة".
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن المقاومة نعيها احد عناصرها من بلدة عيترون في جنوب لبنان وسكان بلدة جدرا في جبل لبنان كما نعت عنصرا اخر.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال والمقاومة اللبنانية في المناطق الجنوبية وعبر الحدود يوميا منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل شهره الخامس. (النهاية)

ا ي ب / ه س ص



MENAFN10022024000071011013ID1107836291

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث