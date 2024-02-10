Saturday, 10 February 2024 11:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهند: رئيس الوزراء يزور الإمارات الثلاثاء المقبل لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

2/10/2024 2:28:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 10 - 2 (كونا) -- أعلنت الهند اليوم السبت ان رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء المقبل لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان ان مودي سيزور الامارات في 13 فبراير الجاري ولمدة يومين مشيرة إلى أنه سيعقد خلال الزيارة لقاءات ثنائية مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ونائبه رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد.
ووفق البيان سيناقش الطرفان سبل تعميق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء الهندي سيشارك خلال الزيارة في القمة العالمية للحكومات التي ستعقد في دبي كضيف شرف.
وذكر البيان ان الهند والإمارات تتمتعان بعلاقات قوية ومتعددة الأوجه تدعمها روابط سياسية وثقافية واقتصادية قوية.
وبين أن العلاقات الثنائية ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2015 في أعقاب زيارة مودي إلى الإمارات مشيرا إلى أن البلدين وقعا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في عام 2022 كما تم توقيع اتفاق يقضي بتسوية بعض المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين في يوليو 2023 لتعزيز استخدام الروبية الهندية والدرهم الإماراتي في المعاملات عبر الحدود.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 85 مليار دولار أمريكي في الفترة 2022-2023 وتعد الإمارات من بين أكبر أربعة مستثمرين في الهند. (النهاية)

ا ت ك / م م ج



MENAFN10022024000071011013ID1107836290

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث