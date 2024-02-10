الهند: رئيس الوزراء يزور الإمارات الثلاثاء المقبل لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 10 - 2 (كونا) -- أعلنت الهند اليوم السبت ان رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء المقبل لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان ان مودي سيزور الامارات في 13 فبراير الجاري ولمدة يومين مشيرة إلى أنه سيعقد خلال الزيارة لقاءات ثنائية مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ونائبه رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد.
ووفق البيان سيناقش الطرفان سبل تعميق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء الهندي سيشارك خلال الزيارة في القمة العالمية للحكومات التي ستعقد في دبي كضيف شرف.
وذكر البيان ان الهند والإمارات تتمتعان بعلاقات قوية ومتعددة الأوجه تدعمها روابط سياسية وثقافية واقتصادية قوية.
وبين أن العلاقات الثنائية ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2015 في أعقاب زيارة مودي إلى الإمارات مشيرا إلى أن البلدين وقعا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في عام 2022 كما تم توقيع اتفاق يقضي بتسوية بعض المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين في يوليو 2023 لتعزيز استخدام الروبية الهندية والدرهم الإماراتي في المعاملات عبر الحدود.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 85 مليار دولار أمريكي في الفترة 2022-2023 وتعد الإمارات من بين أكبر أربعة مستثمرين في الهند. (النهاية)
ا ت ك / م م ج
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