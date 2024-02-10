روسيا: إنهاء عقد إيجار مبنى السفارة الأوكرانية في موسكو

روسيا: إنهاء عقد إيجار مبنى السفارة الأوكرانية في موسكو
التاريخ
2/10/2024 2:27:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 10 شباط (بترا)-أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم السبت، أنها اتخذت قرارا بإنهاء عقد إيجار مبنى السفارة الأوكرانية في العاصمة موسكو.
وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي:"موسكو اتخذت قرارها ردا على قرار مماثل من مجلس مدينة كييف بإنهاء اتفاقية استئجار الأرض مع السفارة الروسية، والذي اتخذ في النصف الثاني من نيسان العام الماضي".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
10/02/2024 22:07:28
MENAFN10022024000117011021ID1107836289
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