روسيا: إنهاء عقد إيجار مبنى السفارة الأوكرانية في موسكو

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 10 شباط (بترا)-أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم السبت، أنها اتخذت قرارا بإنهاء عقد إيجار مبنى السفارة الأوكرانية في العاصمة موسكو.

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي:"موسكو اتخذت قرارها ردا على قرار مماثل من مجلس مدينة كييف بإنهاء اتفاقية استئجار الأرض مع السفارة الروسية، والذي اتخذ في النصف الثاني من نيسان العام الماضي".

--(بترا)

س ح/أز/ هـ ح

10/02/2024 22:07:28