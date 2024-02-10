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روسيا: إنهاء عقد إيجار مبنى السفارة الأوكرانية في موسكو

2/10/2024 2:27:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 10 شباط (بترا)-أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم السبت، أنها اتخذت قرارا بإنهاء عقد إيجار مبنى السفارة الأوكرانية في العاصمة موسكو.
وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي:"موسكو اتخذت قرارها ردا على قرار مماثل من مجلس مدينة كييف بإنهاء اتفاقية استئجار الأرض مع السفارة الروسية، والذي اتخذ في النصف الثاني من نيسان العام الماضي".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
10/02/2024 22:07:28

MENAFN10022024000117011021ID1107836289

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