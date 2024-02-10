مدرب المنتخب الوطني: اللاعبون افتقدوا التركيز أمام قطر

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 10شباط (بترا)- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، الحسين عموتة، أن اللاعبين لم يكونوا بكامل تركيزهم في مباراة نهائي كأس آسيا التي خسرها منتخبنا اليوم أمام قطر 3-1.

وأشار عموتة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة، أن الفريق لم يكن بكامل تركيزه في الشوط الأول، بإضاعة فرص وسوء التمرير.

وبين المدرب أن توقيت ركلات الجزاء للمنتخب القطري كان صعبا، ولم يسمح بعودة المنتخب لتعديل النتيجة.

وأضاف: "أهنئ اللاعبين الذين كسبوا احترام وثقة الجميع، نظرا للتطور الذي أصاب الفريق في المرحلة الماضية، ونتمنى التوفيق لنا بالمرحلة المقبلة، كما أهنئ المنتخب القطري بالفوز بالبطولة".

ولفت عموتة إلى أن مستوى المنتخب تحسن كثيرا في هذه المسابقة، مع ضرورة الحفاظ على هذا المستوى وتطويره مستقبلا، مفيدا بأن التزام اللاعبين مع أنديتهم يعزز من حظوظ بقاء المنتخب في مراكز متقدمة قاريا.

وأبدى قائد المنتخب الوطني إحسان حداد، فخره بزملائه بما قدموه خلال البطولة، مشيرا إلى أن الخسارة كانت أمام صاحب الأرض وحامل لقب النسخة الأخيرة، وأن الحضور الجماهيري ساهم في فوزهم أيضا.

وأشاد حداد بالدور الكبير الذي لعبه عموتة وجهازه المعاون مع اللاعبين، من خلال بث الثقة بأنفسهم، ناقلا له محبة الجماهير الأردنية على ما قدمه مع المنتخب خلال الفترة الماضية.

--(بترا)

خ خ/أز/ هـ ح

10/02/2024 22:00:30