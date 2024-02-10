مدرب المنتخب الوطني: اللاعبون افتقدوا التركيز أمام قطر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 10شباط (بترا)- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، الحسين عموتة، أن اللاعبين لم يكونوا بكامل تركيزهم في مباراة نهائي كأس آسيا التي خسرها منتخبنا اليوم أمام قطر 3-1.
وأشار عموتة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة، أن الفريق لم يكن بكامل تركيزه في الشوط الأول، بإضاعة فرص وسوء التمرير.
وبين المدرب أن توقيت ركلات الجزاء للمنتخب القطري كان صعبا، ولم يسمح بعودة المنتخب لتعديل النتيجة.
وأضاف: "أهنئ اللاعبين الذين كسبوا احترام وثقة الجميع، نظرا للتطور الذي أصاب الفريق في المرحلة الماضية، ونتمنى التوفيق لنا بالمرحلة المقبلة، كما أهنئ المنتخب القطري بالفوز بالبطولة".
ولفت عموتة إلى أن مستوى المنتخب تحسن كثيرا في هذه المسابقة، مع ضرورة الحفاظ على هذا المستوى وتطويره مستقبلا، مفيدا بأن التزام اللاعبين مع أنديتهم يعزز من حظوظ بقاء المنتخب في مراكز متقدمة قاريا.
وأبدى قائد المنتخب الوطني إحسان حداد، فخره بزملائه بما قدموه خلال البطولة، مشيرا إلى أن الخسارة كانت أمام صاحب الأرض وحامل لقب النسخة الأخيرة، وأن الحضور الجماهيري ساهم في فوزهم أيضا.
وأشاد حداد بالدور الكبير الذي لعبه عموتة وجهازه المعاون مع اللاعبين، من خلال بث الثقة بأنفسهم، ناقلا له محبة الجماهير الأردنية على ما قدمه مع المنتخب خلال الفترة الماضية.
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
10/02/2024 22:00:30
MENAFN10022024000117011021ID1107836288
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.